Токаев поддержал отмену закона о первом президенте Казахстана Назарбаеве

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о признании утратившим силу закона о первом президенте республики и лидере нации Нурсултане Назарбаеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В июне 2022 года в Казахстане вступили в силу изменения и дополнения в Конституцию, которые поддержало местное население на референдуме. Одним из изменений стало исключение всех упоминаний о первом президенте Казахстана Нурсултане Назарбаеве. В частности, из статьи 46 Конституции был исключен пункт о том, что статус и полномочия первого президента определяются Конституцией и соответствующим конституционным законом. В связи с этим Конституционный суд посчитал необходимым удалить закон.

Назарбаев выполнял функции главы Казахстана почти 30 лет. Закон о первом президенте позволял ему в том числе пожизненно обращаться к народу, государственным органам и должностным лицам по вопросам госстроительства, внутренней и внешней политики, а также безопасности страны.

Вместе с тем будет отменена норма, ранее подразумевавшая невозможность ограничений для Назарбаева, членов его семьи и учреждаемых им юридических лиц. Положение о неприкосновенности банковских счетов Назарбаева и членов его семьи также утратит силу.

Отмена закона позволит распространить на Назарбаева действие проекта "О президенте Республики Казахстан", который регулирует вопросы обеспечения всех бывших гослидеров. Первый президент сможет посещать совместные заседания всех палат парламента, торжественные заседания и другие госмероприятия.

Принятие закона лишит Назарбаева в том числе канцелярии со штатом сотрудников и службы госохраны. Он, как и другие бывшие лидеры Казахстана, будет иметь право на получение квартиры, государственной дачи, личной охраны, бесплатного проезда по стране и других привилегий.

Ранее Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана. Соответствующий указ он подписал 19 января 2023 года. Теперь 70% парламентариев мажилиса необходимо будет избрать по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.



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