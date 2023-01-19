Токаев распустил нижнюю палату парламента Казахстана

Фото: kremlin.ru

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал документ о роспуске нижней палаты парламента государства. Об этом информирует сайт казахстанского лидера.

"Глава государства указом от 19 января 2023 года распустил мажилис парламента Республики Казахстан седьмого созыва, а также назначил внеочередные выборы депутатов мажилиса парламента Республики Казахстан на 19 марта 2023 года", – говорится в сообщении.

Токаев объяснил внеочередные выборы конституционной реформой. После референдума страна перешла на новые правила формирования представительной ветви власти, подчеркнул президент. Теперь 70% парламентариев мажилиса необходимо будет избрать по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам.

Ранее Владимир Путин переговорил со своим казахстанским коллегой Токаевым по вопросу создания тройственного газового союза с Узбекистаном.

Лидеры России и Казахстана встретились в Кремле 28 ноября. Президенты обсудили создание газового союза в составе трех государств для координации действий при транспортировке российского газа по территориям Казахстана и Узбекистана.

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