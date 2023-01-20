12:45Политика
Путин и Токаев обсудили стратегическое партнерство РФ и Казахстана
Фото: ТАСС/Алексей Даничев/POOL
Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телефонного разговора обсудили стратегическое партнерство двух государств, а также взаимодействие в сфере энергетики. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
"В ходе телефонного разговора Владимира Путина с президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым обсуждены актуальные темы развития российско-казахстанского стратегического партнерства и союзничества", – говорится в сообщении.
В рамках беседы лидеры двух стран также затронули вопрос дальнейшей совместной работы в энергетической сфере.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе беседы лидеры двух стран обсудили реализацию договоренностей о вывозе зерна с территории Украины и поставках продовольствия и удобрений из России, а также взаимодействие в сфере энергетики.
В рамках беседы российский лидер обратил внимание на действия Запада в вопросе украинского конфликта. Как заявил Путин Эрдогану, политика Украины является лицемерной, о чем можно судить по реакции киевских властей на режим прекращения огня в период Рождества, инициированный РФ.
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