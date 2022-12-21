Макрон заявил о намерении поговорить с Путиным

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что давно не общался с российским коллегой Владимиром Путиным, поэтому хотел бы провести с ним беседу, однако перед этим он намерен созвониться с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси и украинским лидером Владимиром Зеленским.

"Я с ним (Путиным. – Прим. ред.) не говорил в течение последних недель. Я публично сообщал о моей последней дискуссии. И я вновь поговорю с ним, когда смогу провести переговоры с главой МАГАТЭ и Зеленским", – сказал Макрон интервью телеканалу LCI.

По его словам, он хочет обсудить с Путиным ядерную безопасность гражданской инфраструктуры на Украине, в частности на Запорожской АЭС.

На прошлой неделе Макрон заявлял, что готов провести телефонный разговор с российским президентом, чтобы заключить соглашение по поводу отвода вооружений от ЗАЭС. Он также сообщил, что Франция продолжает работу с гендиректором МАГАТЭ в этом направлении.

В начале декабря Макрон заявлял, что поддерживает регулярные дискуссии с Путиным, поскольку считает сохранение прямого канала связи лучшим способом восстановить взаимодействие Москвы и Парижа.

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