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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт с Владимиром Путиным.

"Я поддерживаю регулярные дискуссии <...> с президентом Путиным, поскольку, на мой взгляд, наилучший способ возобновить взаимодействие заключается в сохранении прямого канала (коммуникации. – Прим. ред.)", – сказал он в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос, каким он видит завершение украинского конфликта, Макрон заявил, что принимать это решение должны украинцы. При этом он считает, что единственным способом завершения кризиса являются переговоры.

В ходе интервью Макрон также напомнил о культурных и исторических связях между Москвой и Парижем. Он заявил, что Франция никогда не стремилась к уничтожению России.

Ранее политолог Марат Баширов прокомментировал слова президента Франции о том, что Парижу нужно сохранять контакт с Россией. Эксперт указал, что Макрон не хочет ни с кем ссориться и остаться при власти на фоне деиндустриализации Европы.



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