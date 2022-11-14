В Кремле заявили, что Путин пока не планирует контакты с Макроном

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Контакты Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона в ближайшее время не ожидаются. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Нет пока, давно не было ничего субстантивного, и какой-то период уже не было телефонных контактов между двумя президентами, я имею в виду Путина и Макрона, поэтому пока чего-то субстантивного, к сожалению, мы не можем констатировать", – цитирует его РИА Новости.

До этого у политиков состоялся телефонный разговор в сентябре. Тогда в ходе контактов Макрон призвал российского лидера прекратить СВО на Украине.

Главы двух государств также обсудили вопрос вокруг Запорожской АЭС. Президент РФ обратил внимание на то, что украинская сторона постоянно атакует объекты станции, включая хранилище радиоактивных отходов.

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