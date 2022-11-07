Путин напугал Макрона словами о ядерном ударе США по Хиросиме и Нагасаки – СМИ

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Слова президента России Владимира Путина о ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки испугали президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом заявляется в материале издания Daily Mail.

По данным источника газеты, в разговоре с Макроном российский президент заявил, что взрывы, спровоцировавшие капитуляцию Японии в 1945 году, продемонстрировали возможность победить без "атак на крупные города".

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов призвал власти США вернуть на родину все размещенное за рубежом ядерное оружие. Кроме того, он потребовал от американской стороны ликвидировать инфраструктуру для его хранения и использования.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден отметил, что не верит в вероятность применения Владимиром Путиным ядерного оружия. При этом в Вашингтоне не отрицают возможность такого развития событий.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ежедневные упражнения американской стороны и государств Евросоюза в ядерной риторике являются чрезвычайно пагубной практикой. Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не желает принимать в них участия.

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