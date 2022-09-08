Политолог оценил стоимость участия Франции в украинском конфликте

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Поддержка Украины обходится Франции достаточно дорого, считает политолог Руслан Бальбек. Он утверждает, что из-за трат, которые страна выделяет на помощь, государство станет сокращать суммы на нужды своего населения.

Эксперт отметил, что депутаты Франции переживают о том, как поддержка Украины отразится на качестве жизни горожан.

"К сожалению, сегодня патриотов у власти в Европе нет, есть вассалы и лакеи Вашингтона, которым как прикажут, так они и сделают", – поделился Бальбек в разговоре с RT.

Политолог заявил, что из-за депутатского запроса Франция не прекратит предоставлять помощь Украине. Бальбек считает, что из-за запроса могут пострадать и сам депутаты.

"А может еще и повестку в прокуратуру вручат, чтоб разузнать, не является ли он "агентом" Кремля", – заключил политолог.

Ранее среди жителей Франции провели опрос от Elabe. По итогам, более 70% голосующих поддержали санкции против России, но в то же время 74% посчитали, что они не приносят эффекта. Кроме того, 40% опрошенных думают, что стране следует предоставить помощь Украине, даже если это негативно влияет на качество жизни французов.

Также президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что власти страны планируют создать армию, которая станет лучшей по оснащенности на Европейском континенте. Решение реализуют, по его словам, до 2024 года.