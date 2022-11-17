10:14Политика
Политолог рассказал, зачем Макрон продолжает поддерживать диалог с Путиным
Фото: ТАСС/Zuma\ZEUS
Политолог Марат Баширов прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Парижу нужно сохранять контакт с Владимиром Путиным. Об этом сообщает радио КП.
Эксперт выразил мнение, что Макрон хочет не ссориться ни с кем и остаться при власти.
"Та Франция, которую мы с вами знаем, исчезает в результате промышленного, финансового давления Соединенных Штатов", – отметил политолог.
По его словам, в настоящее время идет деиндустриализация Европы, а Франция и Германия страдают от этого в первую очередь.
"Поэтому Макрон думает о том, чтобы после того, как он уйдет с поста президента Франции, оставить что-то своим наследникам, то, с чем можно будет переизбираться", – сказал Баширов.
Ранее президент Франции заявил о необходимости продолжать вести диалог с Путиным. Так он ответил на вопрос о том, следует ли Парижу сохранять контакт с президентами Ирана и России.
До этого у политиков состоялся телефонный разговор в сентябре. Тогда в ходе контактов Макрон призвал российского лидера прекратить СВО на Украине.
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