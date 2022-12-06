В Китае отреагировали на слова Макрона о Путине

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Китайцы прокомментировали слова президента Франции Эммануэля Макрона, который заявил, что увидел в глазах Владимира Путина неприязнь к США. Свои комментарии пользователи оставили на сайте местной газеты "Гуаньча".

Один из пользователей отметил, что у российского лидера особенные глаза. Комментатор напомнил, что после взгляда в них бывший американский лидер Джордж Буш как будто заглянул в душу Путина. Макрон же, в свою очередь, заметил там неприязнь к США.

Еще один комментатор заявил, что после таких формулировок можно потерять дар речи.

"Иного и не могло быть. Соединенные Штаты используют Украину как поле боя для уничтожения России. Хорошо известно, что Америка постоянно провоцируют войну вместо того, чтобы посредничать в мире", – написал комментатор.

Один из китайцев сказал, что Америка хочет уничтожить страны, которые угрожают Соединенным Штатам, а другой выразил мнение, что Франция продала себя и Европу Америке на глазах у всего мира. Еще один пользователь отметил необходимость осудить действия Вашингтона в ООН.

Ранее Макрон заявил о поддержании прямого контакта и регулярных дискуссий с Путиным. Он назвал лучшим способом возрождения диалога сохранение прямого канала связи. Кроме того, Макрон также выразил мнение, что единственным способом завершения украинского кризиса являются переговоры.



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