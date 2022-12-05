В Кремле отреагировали на слова Макрона о гарантиях безопасности для России

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В Кремле считают, что недавнее заявление французского лидера Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России не означает, что Франция изменила подход к разрешению конфликта на Украине.

"Нет, мы так не считаем", – ответил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на соответствующий вопрос представителей СМИ.

Ранее Макрон заявил, что в будущем Россия должна получить гарантии безопасности. Президент Франции призвал учитывать озабоченности Москвы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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