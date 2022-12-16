Макрон выразил желание позвонить Путину и обсудить отвод вооружений от ЗАЭС

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Президент Франции Эмманюэль Макрон готов провести телефонный разговор с Владимиром Путиным, чтобы заключить соглашение по по поводу отвода вооружений от Запорожской АЭС. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы продолжаем работу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, мы практически достигли соглашения по отводу тяжелых и легких вооружений (от ЗАЭС). В тот момент, когда это соглашение будет готово, в этот момент я позвоню Путину, чтобы постараться финализировать это соглашение", – заявил он.

Президент Франции подчеркнул, что переговоры России с гендиректором МАГАТЭ проходят успешно и приближают стороны к отводу вооружений из зон атомных объектов. По словам Макрона, диалог ведут Гросси и министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Ранее о том, что Россия направила в МАГАТЭ конкретные предложения по решению проблемы с зоной безопасности вокруг ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Главной проблемой, по мнению дипломата, является неспособность Киева здраво подойти к решению данного вопроса.



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