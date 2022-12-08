Рябков заявил, что РФ направила в МАГАТЭ предложения по зоне безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: ТАСС/EPA/POOL/MAXIM SHEMETOV

Россия направила в МАГАТЭ конкретные предложения по решению проблемы с зоной безопасности вокруг ЗАЭС, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению дипломата, главная проблема заключается в том, что украинская сторона не готова здраво подойти к решению данного вопроса. Киевский режим, указал Рябков, хотел бы, чтобы Россия просто покинула ЗАЭС.

"Тогда станция, естественно, сразу же будет захвачена. Не можем на это пойти, не можем с этим согласиться", – заявил он.

При этом политик считает, что выработанные идеи и объем уже проделанной работы "позволяет с оптимизмом смотреть в будущее". Рябков подчеркивает, что гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси считает возможным найти компромисс, но для этого необходима политическая воля с другой стороны.

Ранее Рябков заявлял, что встреча консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений вряд ли состоится до конца 2022 года.



Россия обсуждает с МАГАТЭ международный мониторинг защитной зоны у ЗАЭС

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!