В МИД высказали сомнение в проведении встречи двусторонней комиссии РФ и США по ДСНВ

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Встреча консультативной комиссии России и США по Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) вряд ли состоится до конца 2022 года. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Сейчас преждевременно говорить о том, как и когда мы внесем эти новые предложения и на какой период по времени мы будем ориентироваться в конечном итоге", – цитирует замминистра ТАСС.

По словам Рябкова, при переносе сессии РФ было важно послать политический сигнал. Однако, уточнил он, США не стали считаться с сигналами России. Кроме того, Москве и Вашингтону не удалось согласовать план работы комиссии.

"Мы, конечно, хотели бы согласовать работоспособную программу предстоящей сессии – сбалансированную, отвечающую интересам обеих сторон", – подчеркнул замминистра.

Ранее в Турции состоялись переговоры между главами СВР и ЦРУ Сергеем Нарышкиным и Уильямом Бернсом. Инициатором проведения двусторонней встречи выступил Вашингтон, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Позже стало известно, что в ходе встречи Нарышкин и Бернс обсудили вопросы стратегической стабильности. Разговор в том числе был построен на обсуждении канала для управления рисками, особенно ядерными.



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