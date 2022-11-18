Эрдоган заявил, что контакты глав СВР и ЦРУ способствовали предотвращению эскалации

Фото: kremlin.ru

Контакты директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина и руководителя Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Уильяма Бернса в Анкаре позволили не допустить эскалации. Об этом рассказал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган во время телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

По мнению главы Турции, затягивание конфликта между РФ и Украиной ведет к росту рисков, из-за чего следует "оживить дипломатические переговоры", сообщает ТАСС.

"Президент Эрдоган заявил, что контакты между руководителями российской и американской разведок в Турции сыграли ключевую роль в предотвращении неконтролируемой эскалации на местах", – отметили в канцелярии турецкого президента.

В понедельник, 14 ноября, стало известно о проведении в Анкаре не анонсированных ранее переговоров между представителями Москвы и Вашингтона.

Позже в этот же день факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, она проходила по инициативе американской стороны.

Известно, что в переговорах в турецкой столице принимали участие директор СВР Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс.



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