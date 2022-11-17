Кремль считает недопустимой постановку вопроса о возможности применения ядерного оружия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Кремле считают недопустимой саму постановку вопроса о возможности использования ядерного оружия, поэтому нагнетание обстановки из-за якобы исходящей от России ядерной угрозы непозволительно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы считаем недопустимыми такие вопросы сами по себе, ни то что рассуждения", – сказал он, отвечая на вопрос, допускает ли РФ возможность применения ядерного оружия.

Песков отметил, что никто из российского руководства и официальных лиц не рассуждал и не рассуждает на эту тему.

"На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно, нагнетая тем самым напряженность в совершенно непозволительной, недопустимой, потенциально опасной сфере", – добавил представитель Кремля.

14 ноября в Анкаре прошли российско-американские переговоры, которые ранее не анонсировались. В ходе диалога глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обсудили последствия применения российской стороной ядерного оружия.

По словам представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби, благодаря встрече Вашингтон и Москва убедились, что их каналы коммуникации по-прежнему открыты на случай непредвиденных обстоятельств.

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