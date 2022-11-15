Стала известна цель российско-американских переговоров в Анкаре

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Встреча глав разведслужб России и США Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса, которая прошла накануне в Турции, была рутинной и была направлена на поддержание контактов в вопросах безопасности двух стран. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США Джона Кирби.

"Главной целью было обсудить вопросы вокруг стратегической стабильности", – подчеркнул Кирби.

По его словам, сторонами был затронут в том числе вопрос гипотетического применения Россией ядерного оружия. Странам требовалось убедиться, что их каналы коммуникации по-прежнему открыты на случай непредвиденных обстоятельств.

В понедельник стало известно о проведении в Анкаре не анонсированных ранее переговоров между представителями Москвы и Вашингтона. Позже в этот же день факт встречи подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, она проходила по инициативе американской стороны.

Известно, что в переговорах в турецкой столице принимали участие директор СВР Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Уильям Бернс.



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