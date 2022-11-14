В США рассказали о подробностях переговоров с РФ в Турции

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В рамках организованных переговоров в Турции между Соединенными Штатами и Россией глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин обсудили последствия применения российской стороной ядерного оружия. Об этом заявил в разговоре с CNN представитель Совета национальной безопасности США.

Он подчеркнул, что Вашингтон ранее предупреждал о своих каналах для связи с РФ по вопросам управления рисками. В частности, речь идет о рисках в области ядерного вооружения и стратегической стабильности, отметил источник.

По словам представителя совета, руководитель ЦРУ не поднимал вопрос урегулирования конфликта на Украине. Бернс во время беседы передал предупреждение о последствиях применения ядерного оружия и рисках ухудшения стратегической стабильности.

Помимо этого, источник рассказал, что в рамках переговоров стороны обсудили дела задержанных американских граждан.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник поделилась, что 14 ноября в Анкаре прошли российско-американские переговоры, которые никто не анонсировал. На тот момент официальный представитель Кремля Дмитрий не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Позже пресс-секретарь президента РФ сообщил, что переговоры все же состоялись. По его словам, встреча была организована по инициативе американской стороны.

Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

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