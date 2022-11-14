Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

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В Турции 14 ноября действительно состоялись переговоры России и США, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Такие переговоры действительно имели место", – сказал представитель Кремля.

По его словам, встреча была организована по инициативе американской стороны. При этом Песков не уточнил, какой именно вопрос обсуждался представителями России и Соединенных Штатов.

Ранее в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на неназванный источник писала о том, что 14 ноября в Анкаре прошли российско-американские переговоры, которые официально никто не анонсировал. Тогда Песков не смог ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Между тем издание сообщало, что на переговоры в турецкую столицу якобы приехал директор СВР Сергей Нарышкин. Также была информация о том, что во встрече принял участие и директор ЦРУ Уильям Бернс.



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