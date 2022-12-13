01:45Политика
Некоторые из стран ЕС предприняли дипдемарш после заявления Макрона о России
Фото: depositphotos/vverve
Дипломаты нескольких стран Европы предприняли демарш, выражая озабоченность словами президента Франции Эммануэля Макрона о гарантиях безопасности для России. Об этом со ссылкой на дипломатов сообщает Reuters.
Ранее Макрон призвал включить гарантии для России в архитектуру безопасности Европы. Он заявил, что после завершения конфликта на Украине архитектура безопасности Европы должна включать гарантированные условия для РФ.
Представители стран Балтии и некоторых стран Евросоюза передали демарш в директорат континентальной Европы французского МИД. Отмечается, что точное число стран, поддержавших демарш, неизвестно.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц считает возможным экономическое сотрудничество с Россией после окончания СВО.
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