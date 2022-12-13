Шольц заявил о возможности экономического сотрудничества с Россией после окончания СВО

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что считает возможным экономическое сотрудничество с Россией после окончания СВО. Об этом сообщает газета Zeit.

По словам канцлера, после окончания спецоперации на Украине, России "нужен шанс, чтобы снова начать экономическое сотрудничество в другие времена".

При этом Шольц заявил, что сейчас отношения между Москвой и Берлином сокращаются, а Евросоюз ужесточает антироссийские санкции. По его словам, Россия останется крупнейшей страной на континенте и после окончания спецоперации, и поэтому важно подготовиться к моменту, когда конфликт завершится.

Ранее Шольц заявлял о готовности обсуждать с Россией контроль вооружений в Европе. Он уточнял, что подобные переговоры возможны только после завершения конфликта на Украине.

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