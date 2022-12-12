Шольц призвал немцев не уходить на пенсию раньше установленного срока

Фото: kremlin.ru

В Германии прослеживается тенденция ухода на пенсию раньше установленного времени, сообщают издания медиагруппы Funke.

"Хоть досрочно вышедшие на пенсию и отказываются от значительной части своей пенсии по старости, пенсионный фонд теряет миллиарды взносов. В то же время экономика Германии страдает от нехватки рабочей силы", – говорится в публикации.

В связи с этим канцлер ФРГ Олаф Шольц хочет, чтобы как можно меньше сотрудников выходили на пенсию ранее 67 лет. По его словам, немецкое правительство будет стремиться повысить численность работников, которые останутся работать до пенсионного возраста.

"Важно увеличить долю тех, кто реально может работать до пенсионного возраста. Но для того, чтобы это сработало, мы должны расширить предложения продленного дня в яслях, детских садах и школах", – заявил Шольц.

В статье указывается, что в настоящее время многие немцы уходят на пенсию в 63 или 64 года. Также в публикации утверждается, что экономисты и работодатели ФРГ давно призывают повысить пенсионный возраст до 70 лет.

Ранее сообщалось, что Шольц призвал западные государства защищать собственные ценности и не допустить разделения мира на блоки. По его словам, для реализации подобных намерений необходимо выстраивать партнерские отношения без "идеологических штор".

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!