Канцлер Германии заявил о готовности обсуждать с Россией контроль вооружений в Европе

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности говорить с Россией на тему контроля над вооружениями в Европе. При этом он уточнил, что подобные обсуждения будут возможны только после прекращения боевых действий на Украине.

"В первую очередь нужно, чтобы Россия немедленно прекратила войну и вывела войска. Верно, что потом возникнет вопрос, как мы можем обеспечить безопасность Европы. Разумеется, мы готовы говорить с Россией", – сказал он в интервью изданиям редакционной группы Funke.

Канцлер Германии также заявил, что нельзя допускать противостояния России и НАТО. В то же время он отметил, что Берлин продолжит поддерживать Киев.

Ранее Шольц заявлял, что Берлин готов к диалогу с Москвой по вопросам контроля вооружений и размещения ракет. Он также указывал на необходимость возвращения к "мирному порядку".

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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