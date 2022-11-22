В кабмине ФРГ рассказали, что при личном общении Шольц обращается к Путину на "вы"

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При личном общении канцлер ФРГ Олаф Шольц обращается к Владимиру Путину на "вы", сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему Шольц в ходе выступления на конференции немецкой Социал-демократической партии, призывая президента РФ вывести войска с Украины, использовал форму обращения на "ты".

"Я думаю, это было риторической фигурой, которую он использовал, чтобы <...> призвать его к этому. <...> Федеральный канцлер с российским президентом не на "ты", а на "вы", – приводит слова Хебештрайта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что пользователи Twitter возмутились просьбой замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который предложил канцлеру Германии поставить ультиматум российскому лидеру для завершения специальной военной операции.

Один из комментаторов заявил, что киевские власти принимают попытки "стравить" РФ и НАТО, поэтому ультиматум необходимо поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому, чтобы он сел за стол переговоров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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