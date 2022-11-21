Пользователей Twitter возмутила просьба Мельника к Шольцу поставить ультиматум Путину

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Michael Kappeler

Пользователи Twitter возмутились просьбой замминистра иностранных дел Украины Андрея Мельника, который предложил канцлеру Германии Олафу Шольцу поставить ультиматум Владимиру Путину для завершения специальной военной операции.

Один из комментаторов заявил, что ультиматум необходимо поставить президенту Украины Владимиру Зеленскому для того, чтобы он сел за стол переговоров. Он также высказал предположение, что Украина предпринимает попытки "стравить" РФ и НАТО.

"А что вы сделали, дорогой Мельник, чтобы предотвратить эскалацию? Правильно, ничего. Только требования и оскорбления", – написал другой пользователь, отметив, что ультиматум необходимо поставить Мельнику.

Один из комментаторов заявил, что Киев находится в неподходящем для условий положении. Еще один отметил необходимость переговоров между Путиным и Зеленским.

Ранее Мельник обратился к Шольцу с просьбой поставить Путину ультиматум, комментируя предложение тем, что глава российского государства "понимает только силу".

До этого Зеленский заявил, что, предлагая переговоры, Россия хотела бы достичь не мира, а получить время на передышку в боевых действиях. По словам украинского лидера, подобная ситуация только ухудшит положение.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!