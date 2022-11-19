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Украина боится прихода к власти в США в 2024 году сторонника переговоров с Россией, сообщается в статье журнала National Interest.

По словам автора материала, Киеву страшно, что через два года победу на президентских выборах в США одержит тот, кто пожелает вести дела с Москвой.

"Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка", – говорится в стате.

Также Украина, согласно публикации, обеспокоена перспективой лишиться западной поддержки из-за умелых действий России. Отмечается, что Москва может возобновить свое наступление на Европу благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей и найти там потенциальных союзников.

Ранее президент Украины предложил провести публичные переговоры с РФ. Он уточнял, что лидеры некоторых государств посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых контактов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков позднее подчеркнул, что публичных переговоров не бывает, а заявление главы Украины говорит о том, что Киев не хочет никаких переговоров. При этом, по его словам, украинской стороне хорошо известны цели Москвы по урегулированию ситуации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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