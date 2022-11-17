Песков прокомментировал заявление Зеленского о публичных переговорах с РФ

Фото: телеграм-канал Zelenskiy/Official

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о готовности провести публичные переговоры с Москвой. Об этом сообщает "Интерфакс".

Представитель Кремля подчеркнул, что публичных переговоров не бывает, заявление Зеленского свидетельствует о том, что Киев не хочет никаких переговоров.

"Дело в том, что, действительно, у украинских визави, скажем так, у них семь пятниц на неделе – то они ведут переговоры, то они отказываются от переговоров, потом они принимают фактически закон, который запрещает вести какие бы то ни было переговоры, потом они говорят, что они хотят переговоры, но публичные", – сказал Песков.

По его словам, Киеву хорошо известны цели Москвы по урегулированию ситуации.

"Наши цели хорошо известны, и эти цели могут достигаться или посредством специальной военной операции, или посредством переговоров. Россия открыта и к тому и к другому", – подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что российская спецоперация на Украине продолжается.

"СВО продолжается, и ее продолжение не зависит от климатических, от погодных условий", – подчеркнул Песков.

Ранее Зеленский предложил провести публичные переговоры с Россией. По его словам, лидеры некоторых стран посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых переговоров.

Кроме того, во время своего выступления на саммите G20 президент Украины выдвинул ряд условий для начала переговоров с Москвой. По его словам, чтобы приступить к диалогу с Москвой, Киеву необходимы новые гарантии безопасности.

Кроме того, он считает, что конфликт можно прекратить после восстановления территориальной целостности страны, возмещения всех убытков и наказания каждого военного преступника.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти условия неадекватными и нереалистичными. Он отметил, что чем дольше Киев будет занимать подобную позицию, тем сложнее будет прийти к консенсусу.



Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

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