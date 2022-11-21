Косачев заявил, что отношения РФ и Украины улучшатся после смены власти в Киеве

Фото: depositphotos/reflextions

Отношения между Россией и Украиной могут нормализоваться только после смены власти в Киеве, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

Он признался, что сейчас не ожидает ничего хорошего от нынешних властей Украины. По мнению вице-спикера СФ, они находятся в плену собственных действий и идеологических установок.

"Свободы маневра у них нет. Реальная нормализация, на мой взгляд, возможна только после смены власти на Украине. Надеюсь, на этот раз она произойдет конституционным путем", – сказал Косачев.

Он добавил, что Украину следует принудить к исполнению обязательств, заложенных в Минские соглашения, несмотря на то что они уже утратили свою силу в том виде, в котором были прописаны в 2014 и 2015 годах.

Косачев подчеркнул, что главный их принцип сохранен – это то, что внутренний конфликт на Украине не имеет военного решения и должен быть разрешен политическим путем через диалог властей с собственным населением.

Политик отметил, что жители Одесской, Днепропетровской и других областей, находящихся в составе Украины, могут поменять свой статус, если власти будут и дальше рассматривать их как террористов и сепаратистов.

Ранее Владимир Зеленский предложил провести публичные переговоры с Россией. По его словам, лидеры некоторых стран посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых переговоров.

Кроме того, во время своего выступления на саммите G20 президент Украины выдвинул ряд условий для начала переговоров с Москвой. По его словам, чтобы приступить к диалогу с Москвой, Киеву необходимы новые гарантии безопасности.

Кроме того, он считает, что конфликт можно прекратить после восстановления территориальной целостности страны, возмещения всех убытков и наказания каждого военного преступника.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти условия неадекватными и нереалистичными. Он отметил, что чем дольше Киев будет занимать подобную позицию, тем сложнее будет прийти к консенсусу.



Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!