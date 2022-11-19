Зеленский заявил, что Россия хочет не мира, а передышки в боевых действиях

Фото: телеграм-канал "Zelenskiy / Official"

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что, говоря о возможности переговоров с Киевом, Россия хочет не мира, а передышки в боевых действиях. Об этом он заявил в ходе онлайн-выступления на международном форуме по безопасности в канадском Галифаксе, запись которого появилась в его телеграм-канале.

"Россия сейчас ищет краткосрочное затишье – паузу, чтобы восстановить силы. Кто-то может назвать это окончанием войны. Но такая пауза только усугубит ситуацию", – считает украинский лидер.

По его мнению, территориальные уступки, как и уступки суверенитетом Украины не гарантируют мира. Зеленский заявил, что "аморальные" компромиссы приведут к новым жертвам. Также он привел свою "формулу мира" из 10 пунктов. Среди них радиационная и ядерная безопасность, продовольственная безопасность и безопасность энергетическая.

До этого Зеленский предложил провести публичные переговоры с Россией. По его словам, лидеры некоторых стран посылали ему сигналы, что якобы Владимир Путин хочет прямых переговоров.

Кроме того, во время своего выступления на саммите G20 президент Украины выдвинул ряд условий для начала переговоров с Москвой. По его словам, чтобы приступить к диалогу с Москвой, Киеву необходимы новые гарантии безопасности. Кроме того, он считает, что конфликт можно прекратить после восстановления территориальной целостности страны, возмещения всех убытков и наказания каждого военного преступника.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал эти условия неадекватными и нереалистичными. Он отметил, что чем дольше Киев будет занимать подобную позицию, тем сложнее будет прийти к консенсусу.



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