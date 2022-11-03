Эрдоган заявил, что Шольц теперь выступает за поиск общего языка с Путиным

Фото: depositphotos/mikdam

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию. Таким мнением поделился президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу A Haber.

По словам Эрдогана, Шольц теперь выступает за поиск общего языка с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее Шольц заявил, что "Большая семерка" готова дать Киеву долгосрочные обещания в области безопасности, чтобы обеспечить Украине сохранность ее суверенитета и территориальной целостности.

Также канцлер отметил, что по-прежнему не признает легитимность референдумов о включении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ.

До этого канцлер ФРГ заявил, что выступает за включение в состав Евросоюза Украины, Молдавии, Грузии и западнобалканских государств.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!