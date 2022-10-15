Шольц выступил за реформирование Евросоюза

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о необходимости реформирования Евросоюза и отмены принципа единогласия при принятии решений во внешнеполитической сфере. С таким предложением он выступил на конгрессе Партии европейских социалистов, сообщает ТАСС.

По мнению Шольца, такие преобразования необходимы для дальнейшего расширения объединения.

"Однако я также четко говорю: если геополитическая Европа – это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов – это победа, а не потеря суверенитета", – сказал он.

Шольц подчеркнул, что ЕС, в котором проживают более 500 миллионов свободных и равноправных граждан, может усилить свой политический вес на международной арене. В то же время он призвал не забывать об интересах малых государств – членов союза.

"И в будущем каждая страна должна быть услышана со своими проблемами, все остальное было бы предательством европейской идеи", – заявил Шольц.

Ранее Шольц заявил, что выступает за включение в состав Евросоюза Украины, Молдавии, Грузии и западнобалканских государств. По словам канцлера Германии, расширение ЕС соответствует интересу как и стран – участниц, так и потенциальных членов.

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