Встреча Моди и Путина планируется в следующем году – посол Индии

Фото: kremlin.ru

Встреча премьер-министра Индии Нарендры Моди и Владимира Путина запланирована на будущий год. Об этом заявил посол Индии в РФ Паван Капур.

"Наши лидеры находятся в постоянном контакте – они встречались на полях саммита ШОС в Самарканде в сентябре, в прошлую пятницу говорили по телефону. И общение продолжится", – сказал дипломат РИА Новости.

Посол не уточнил, на какой площадке встретятся политики. Также Капур отметил, что формат встречи не имеет значения. Это, по его словам, может быть саммит или переговоры.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин провел телефонные переговоры с Моди. Он отметил, что в ходе беседы стороны обсудили сотрудничество двух стран, а также перспективы практической кооперации в различных сферах.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что индийский политик якобы отказался от встречи с российским лидером из-за заявлений Москвы о возможности применения ядерного оружия на Украине.

Публикацию прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, до конца года никаких встреч и не планировалось.

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