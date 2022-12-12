Индия на следующей неделе приступит к расчетам в рупиях в торговле с РФ – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

Со следующей недели индийские банки начнут торговые расчеты с Россией в рупиях, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Mint.

По ее данным, разрешение открыть счета в индийской валюте для торговых расчетов получили от пяти до шести российских банков. Сейчас открыто 10–11 таких счетов.

По мнению гендиректора Федерации индийских экспортных организаций Аджая Сахая, расчеты в рупиях решат проблему растущего торгового дефицита Индии в торговле с Россией. В этой сфере индийский импорт в 10 раз превышает экспорт.

"Для увеличения индийского экспорта в эту страну есть очень хорошие шансы, если Россия будет платить рупиями за индийские товары", – заявил Сахай.

В министерстве торговли Индии сообщили, что республика может перевести 16,38% общего объема торговли в рупии с Россией и соседними странами, за исключением Пакистана.

Ранее сообщалось, что ряд стран, в том числе Индия, Китай и Турция, нарастили импорт из России с конца февраля текущего года. Отмечалось, что общий показатель российского экспорта после вступления в силу санкций падал, однако некоторые страны все же наращивали поставки из РФ.

В их числе оказалась Индия, которая нарастила импорт из РФ на 430% по сравнению со средним показателем последних пяти лет. Затем идут Турция, Бразилия, Китай и даже некоторые европейские страны, в том числе Испания, Нидерланды, Германия и Норвегия.



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