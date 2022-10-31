Турция и Индия нарастили импорт из РФ с конца февраля – СМИ

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Ряд стран, в том числе Индия, Китай и Турция, нарастили импорт из России с конца февраля текущего года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные The New York Times.

Отмечается, что общий показатель российского экспорта после вступления в силу санкций падал, однако некоторые страны все же наращивали поставки из РФ. В их числе оказалась Индия, которая нарастила импорт из РФ на 430% по сравнению со средним показателем последних пяти лет. Затем идет Турция (+213%), Бразилия (+166%), Китай (+98%) и даже некоторые европейские страны, в том числе Испания, Нидерланды, Германия и Норвегия (+21–112%)

При этом большинство указанных стран, за исключением Китая и Турции, сократили свой экспорт в Россию. Анкара и Пекин нарастили поставки в РФ на 113 и 24% соответственно.

Ранее стало известно, что российские власти обсуждают варианты решения проблемы разбалансировки экспорта и импорта с целью недопущения развития "голландской болезни". В качестве одного из вариантов предлагается ограничить сырьевой экспорт посредством увеличения пошлин на газ и налога на его добычу, а также ввести равновесное ценообразование на внутреннем рынке.



Китайские производители компьютеров и смартфонов сокращают поставки в Россию

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