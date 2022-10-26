Потолок цен на российскую нефть приведет к неопределенности на рынке – глава Saudi Aramco

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава саудовской нефтяной компании Saudi Aramco Амин Нассер предупредил, что установка потолка цен на нефть РФ приведет к неопределенности на рынке. Такое мнение он выразил на шестой конференции Future Investment Initiative в Эр-Рияде.

"(Это создаст. – Прим. ред.) много неопределенности на рынке нефти, российская нефть переместится из Европы в Азию, что окажет влияние на рынок", – передает ТАСС его слова.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что не понимает, где Евросоюз будет брать необходимые энергоресурсы без поставок сырья из России. Выступая на сессии "Российской энергетической недели", он отметил, что РФ всегда была для Европы надежным поставщиком топлива. Также он заявил, что Россия более 20% занимала на рынке по поставкам нефти, почти 40–50% – по поставкам газовых ресурсов.

В свою очередь, агентство Bloomberg сообщило, что США планируют добиваться введения потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. По его данным, в администрации президента США Джо Байдена уверены, что эта цифра покроет производственные затраты Москвы, а также позволит стимулировать продолжение нефтедобычи со стороны России.



Эксперт рассказал, к чему приведет установление потолка цен на российские энергоносители

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