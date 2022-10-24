Чешский эксперт назвал российский газ незаменимым для Европы

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Бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек заявил, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Parlamentní listy.

"Совершенно исключено. Россия поставляла в Европу, включая Турцию, 200 миллиардов кубометров. Европа потребляет 500 миллиардов", – заявил эксперт.

По мнению Янечека, российский газ невозможно заменить поставками из Норвегии и США.

Экс-глава компании Prazska plynarenska добавил, что потеря стратегического сырья может спровоцировать "распад Чехии" и что за нехватку топлива страна может расплатиться демократией и целостностью чешского государства.

Ранее в докладе Международного валютного фонда сообщалось, что Европа сможет выдержать ближайшую зиму на накопленных резервах топлива. При этом в 2023 году в регионе ожидаются рекордные цены на газ и электричество.



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