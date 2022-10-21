Эксперт оценил ситуацию с электроэнергией в ЕС

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник прокомментировал ситуацию с электроэнергией в странах, входящих в Евросоюз. Об этом сообщает RT.

Он выразил мнение, что призыв лидеров стран ЕС создать механизм ограничения цен на газ является их личным делом и не имеет значения для РФ.

"Пусть делают что хотят. Это их внутренняя кухня. Главное, чтобы наш газ не трогали", – заявил эксперт.

Пасечник добавил, что, несмотря на заявления западных стран о введении потолка цен на российский газ, конкретные действия в этом вопросе не предпринимаются.

Ранее международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов рассказал, что нынешнее снижение цен на газ на европейском рынке закончится с приходом холодной погоды. По его словам, в ноябре стоимость топлива начнет резко повышаться.

Демидов отметил, что странах Евросоюза держится относительно теплая погода, а подземные газовые хранилища в ряде государств заполнены на 95–100%.

Специалист рассказал, как Европа переживает энергетический кризис

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!