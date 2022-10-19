Эксперт рассказал, когда цены на энергоресурсы в Европе резко пойдут вверх

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Нынешнее снижение цен на газ на европейском рынке закончится с приходом холодной погоды, в ноябре стоимость топлива начнет резко повышаться, заявил международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Об этом сообщает News.ru.

Он отметил, что в настоящее время в странах Евросоюза держится относительно теплая погода, а подземные газовые хранилища в ряде государств заполнены на 95–100%. Эти факторы привели к снижению спроса на энергоресурсы.

"Ввиду падения спроса закономерно упала и цена. В то же время цены гарантированно резко поползут вверх ориентировочно к середине ноября, когда у Европы снова появится необходимость закупать газ, причем в колоссальных объемах", – пояснил Демидов.

18 октября цена газа на европейском биржевом рынке упала ниже 1 200 долларов за тысячу кубометров. По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, на цену влияют несколько факторов, в том числе обсуждение в Еврокомиссии чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом.

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