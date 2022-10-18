Аналитик объяснила снижение цены на газ в Европе

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Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова прокомментировала данные, согласно которым биржевые цены на газ в Европе опустились ниже 1,2 тысячи за тысячу кубических метров, сообщает RT.

По ее мнению, на цену влияет несколько факторов, в том числе обсуждение в Еврокомиссии чрезвычайных мер по борьбе с энергетическим кризисом. Мильчакова считает, что вместо потолка цен на газ, который ранее предлагали некоторые страны, могут ввести механизм централизованных закупок газа.

Этот механизм может работать в виде создания синдиката стран–потребителей газа, для того чтобы этот синдикат централизованно приобретал исключительно сжиженный природный газ на бирже с целью заполнить подземное хранение газа не менее чем на 10%.

Эксперт отметила, что если такой механизм будет работать, то в европейских хранилищах будут накапливаться большие объемы запасов газа на случай ЧС на газовом рынке.

"Рост предложения может оказывать понижающее давление на цены. При этом такой синдикат не будет приобретать трубопроводный газ у российских поставщиков, то есть у "Газпрома", который как раньше работал на основе долгосрочных контрактов, так и будет работать", – пояснила аналитик.

Она также считает, что цены на газ в ближайший месяц могут оставаться в коридоре 1000–2000 долларов за тысячу кубометров. На них будет влиять также погодный фактор: чем холоднее окажется последний месяц осени, тем быстрее будет расходоваться газ из ПХГ и тем выше будут цены.

Ранее СМИ сообщали, что Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий между странами и опасений из-за обеспечения поставок топлива.

До этого газета Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом. Отмечалось, что планируется установить максимальную стоимость голубого топлива, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции.

Экономист Алексей Зубец заявил, что страны G7 могут ввести лимит цен на российскую нефть, однако реализовать эту меру на практике будет очень сложно.

Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть

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