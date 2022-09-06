Экономист оценил последствия от введения потолка цен на нефть для РФ

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Страны G7 могут ввести лимит цен на российскую нефть, однако реализовать эту меру на практике будет очень сложно, заявил директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По его словам, чтобы эта мера начала работать на практике, инициатива "Большой семерки" должна получить поддержку лидеров всех государств Евросоюза. Однако, как напомнил Зубец, Венгрия уже отказалась присоединиться к новым санкциям.

"Кроме "Большой семерки", есть целый ряд стран, которые российскую нефть готовы покупать, те же самые Индия и Китай. Они не готовы присоединиться к этим санкциям. И потом надо понимать, что такое решение приведет только к одному результату – это повышение мировых цен на нефть. Потому что Россия не будет продавать свои нефть и газ странам, которые будут соблюдать механизм ограничения цен", – сказал эксперт.

Он отметил, что сокращение поставок нефти из России приведет к резкому повышению цен на сырье. По оценке Зубца, стоимость барреля нефти может подняться с 100 до 150 или 200 долларов за баррель.

"И дальше Россия опять выходит на рынок с нефтью по 100 долларов, которая будет сильно дешевле, чем новая международная цена, продает и зарабатывает нормальные деньги", – пояснил он.

Зубец добавил, что сокращение поставок нефти не нанесет существенный ущерб российскому бюджету. В то же время мировой рынок начнет испытывать серьезные трудности.

Ранее министры финансов государств "Большой семерки" приняли решение поддержать введение потолка цен на нефть из России с 5 декабря. Отмечалось, что план предусматривает установление потолка цен на российские нефтепродукты выше стоимости добычи нефти, но гораздо ниже нынешних рыночных расценок.

До этого вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва прекратит поставки нефти странам, которые введут потолок цен. Он пояснил, что Россия не будет работать на нерыночных условиях. Новак назвал данную инициативу полным абсурдом и высказал мнение, что это полностью разрушит рынок. Он добавил, что за такой исход заплатят европейские и американские потребители, которые уже сегодня платят высокие цены.