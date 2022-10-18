Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ – СМИ

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Евросоюз пока не будет вводить потолок цен на газ на фоне политических разногласий между странами и опасений из-за обеспечения поставок топлива, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.

Уточняется, что 18 октября Еврокомиссия планирует предложить меры для борьбы с ростом цен на энергоносители. При этом страны, входящие в ЕС, приняли решение воздержаться от введения немедленного ограничения цен на газ.

До этого газета Financial Times сообщила, что Евросоюз разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ в связи с энергетическим кризисом. Отмечалось, что планируется установить максимальную стоимость голубого топлива, в соответствии с которой европейские страны могут совершать операции.

Авторы инициативы считают, что это позволит оказать экстренную помощь государствам в условиях резкого роста цен на природный газ.

Ранее экономист Алексей Зубец заявил, что страны G7 могут ввести лимит цен на российскую нефть, однако реализовать эту меру на практике будет очень сложно.

Страны G7 намерены ввести потолок цен на российскую нефть

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