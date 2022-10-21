Эксперт спрогнозировал цены на нефть в 2023 году

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ, экономист Алексей Зубец в разговоре с радиостанцией "Комсомольская правда" предположил, что станет с ценами на нефть и газ в мире в 2023 году после сокращения поставок из России.

По словам Зубца, цены на газ в Европе становятся ниже. Несмотря на то что в настоящее время цены него значительно выше, чем до этого, его стоимость имеет тренд к снижению, объяснил специалист.

"Западная Европа сумела заполнить свои хранилища, они подтягивают какие-то запасы с мирового рынка, то есть у них есть поставки, и цены снижаются", – сообщил эксперт.

Между тем Зубец предположил, что прогноз вице-премьера России Александра Новака в 70 долларов за баррель нефти окажется правдивым.

Эксперт заключил, что в установившихся условиях странам Евросоюза удается стабилизировать экономику. При этом он сообщил о необходимости наблюдений за ходом зимнего сезона там.

"Так что сегодня для российских экспортеров цены и на газ, и на нефть, к сожалению, находятся на нисходящем тренде", – сказал экономист.

Ранее руководитель Центра анализа стратегии и технологии развития ТЭК РГУ нефти и газа имени Губкина Вячеслав Мищенко предположил, что стоимость нефти может составить от 90 до 100 долларов за баррель. По его словам, цены на нефть определяются разными факторами. Первым является санкционный.



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