РФ навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа – глава МЭА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол заявил, что Россия навсегда потеряла европейский рынок нефти и газа, который был для нее важным клиентом.

"Европа – самый крупный энергетический рынок для России, очень важный и надежный клиент. Россия потеряла этого клиента, и потеряла его точно навсегда", – заявил Бирол в эфире итальянского телеканала Rainews24.

По его словам, на европейский рынок приходится три четверти экспорта российского газа, а поступления нефти оцениваются в 55%.

Бирол предрек Москве проблемы с поиском новых клиентов. По его словам, для перевода поставок российского газа в КНР понадобится 10 лет.

"Сегодня я могу сказать, что Россия проигрывает энергетическую битву и для России это только начало", – добавил он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что недружественные страны в стремлении ударить по России санкциями нанесли вред только самим себе. По его словам, недружественные государства на данный момент столкнулись с рекордным ростом цен на газ, электричество, бензин и даже хлеб.

До этого сообщалось, что в европейских государствах могут отключить сотовую связь на фоне энергокризиса. Отмечалось, что в настоящее время операторы связи ведут контакты с кабминами, чтобы быть уверенными, что у властей готов план по обеспечению населения данными услугами.



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