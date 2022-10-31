Huawei может окончательно покинуть российский рынок – СМИ

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Китайская телекоммуникационная компания Huawei прекратила прямые поставки смартфонов в РФ и может окончательно покинуть российский рынок. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета "Известия".

По словам одного из собеседников издания, китайский вендор уже не ввозит в страну телевизоры, планшеты, ноутбуки и другую технику.

В свою очередь, гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уточнил, что весной компания перестала также продавать базовые станции для сотовой связи. Он отметил, что в официальных магазинах бренда есть некоторые единицы техники, однако это остатки прежних поставок. Отсутствие новых партий, считает Кусков, может привести к закрытию онлайн-магазина.

В публикации отмечается, что на возможный уход Huawei из России указывает и то, что на "Циане" недавно появилось объявление о сдаче в аренду московского офиса китайской компании.

Также отмечается, что PR-менеджер Consumer Business Group компании Huawei в РФ Мария Кривцова на вопросы об остановке поставок и планах бренда уйти с рынка РФ ответила, что у нее "нет информации об этом".

В начале июня Huawei объявила о закрытии торговых точек в РФ и остановке экспорта. Позднее появилась информация о возобновлении поставок.

В августе китайская компания заявила о закрытии своего российского интернет-магазина.



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