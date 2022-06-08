Huawei закрывает торговые точки в России – СМИ

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Huawei начала закрывать официальные торговые точки в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий компании.
В настоящий момент работу продолжают только 15 из 19 доступных в стране точек. Первым закрыли павильон в московском торговом центре "Ривьера", затем последовали отделения в Новокузнецке, Уфе и в Ростове-на-Дону.
По мнению источника информагентства, решение о закрытии магазинов может быть связано с дефицитом продукции и общим снижением спроса на смартфоны. Собеседник РИА Новости допустил, что политика сокращения числа торговых точек продолжится.
Компания Huawei пока не давала официальных комментариев по ситуации.
Ранее издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщило о том, что китайские технологические компании перестают работать в России из-за санкций со стороны США и поставщиков. При этом организации уходят из страны без публичных официальных заявлений.
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