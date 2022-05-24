МТС начала продажи уцененных и подержанных смартфонов

12:06
Фото: depositphotos/OtaraevChermen
МТС объявила о старте продаж уцененных и бывших в употреблении смартфонов в собственной рознице и онлайн-магазине, сообщает пресс-служба компании.
На первом этапе такие устройства можно купить в Москве и на сайте МТС. На все смартфоны в категории "Как новый" будет распространяться гарантия, а их стоимость может быть ниже до 50% по сравнению с новыми аппаратами.
Речь идет о моделях, которые покупатели возвращали в течение двухнедельного срока, а также о тех, что имеют неполную комплектацию, поврежденную упаковку, лишены защитных пленок. Такие смартфоны будут иметь гарантию сроком на 90 дней от МТС и остаточную гарантию от производителя.
Для приобретения доступны смартфоны от Samsung, Honor, Huawei, Xiaomi и других брендов.
Ранее аналитики выяснили, что рынок восстановленных гаджетов в 2021 году вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом, опередив рост спроса на новые смартфоны на 4,5%. Уточнялось, что отремонтированные телефоны становятся актуальнее не только у потребителей, но и у операторов связи и производителей смартфонов.
Основным фактором высокого спроса на восстановленные гаджеты является экономия денег. При этом наибольший интерес к подобным телефонам проявили на рынке Латинской Америки и Индии – 29 и 25% соответственно. На рынках Соединенных Штатов, Европы и Китая спрос на восстановленные смартфоны увеличился на 15, 10 и 10% соответственно.
Ретейлеры запустили программу выкупа и перепродажи подержанных смартфонов – СМИ
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