Ретейлеры запустили программу выкупа и перепродажи подержанных смартфонов – СМИ

Российские ретейлеры запустили программу выкупа и перепродажи подержанных смартфонов. Об этом сообщили СМИ. Так уже сделал "Связной". Аналогичный проект есть у "Ситилинк".

Как именно работает эта программа? Чем она отличается от более привычной системы трейд-ин? Будет ли гарантия, если купить подержанный смартфон? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.