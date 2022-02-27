"Московский паркинг" эвакуировал 18 тыс авто с мест для инвалидов в 2021 году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

"Московский паркинг" эвакуировал 18 тысяч машин с мест для инвалидов на спецстоянки в прошлом году. Об этом сообщает телеграм-канал столичного Дептранса.

"В 2021 году "Московский паркинг" эвакуировал 18 тысяч машин с мест для людей с инвалидностью. Это были в том числе дорогие иномарки: 854 автомобилей Mercedes-Benz, 835 – BMW, 103 – Porsche", – отмечается в сообщении.

Уточняется, что места для людей с ограниченными возможностями на парковках занимали и более редкие автомобили, такие, как Bentley, Tesla, Maserati, Rolls-Royce, Aston Martin, Ferrari и Lamborghini.

"Мы эвакуируем машины, которые лишают людей с инвалидностью возможности парковаться там, где им нужно. Решение об эвакуации принимают сотрудники ГИБДД", – отметили в Дептрансе.

Ранее сообщалось, что в Москве может появиться сеть платных парковок для частных электросамокатов и велосипедов. Соответствующий проект в правительство столицы направила "Национальная технологическая инициатива" (НТИ). Проектом предполагается внедрить целую экосистему для владельцев электросамокатов и электровелосипедов. Специальные парковки хотят оснастить подзарядками и электронными замками.