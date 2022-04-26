Эксперты дали советы владельцам смартфонов, которые могут снять с производства

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Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества дали советы владельцам гаджетов, которые могут снять с производства. Об этом сообщает газета "Известия".
Так, по данным организации, несколько моделей может снять с производства компания Apple. Уточняется, что речь идет о всей линейке iPhone 11, при этом, по словам специалистов, модели линеек 12 и 13 находятся под вопросом.
В Роскачестве пояснили, что устаревшие модели прекращают выпускать для того, чтобы освободить ресурсы для производства новых, а также, чтобы не мешать их продажам.
"Поддержка компанией даже довольно старых устройств в течение продолжительного времени до сих пор еще не стала повсеместным явлением. Своеобразным рекордсменом остается Apple, которая, например, поддерживала iPhone 5s в течение шести лет, <...>. Поэтому даже если вы узнали, что Apple перестал выпускать вашу модель, вы все равно сможете ее обновлять без всяких проблем", – рассказали специалисты.
В то же время эксперты добавили, что при поломке гаджета ремонт обойдется недешево, также существует риск, что смартфон попадет к мошенникам, которые вместо оригинальных запчастей установят подделку низкого качества.
В Роскачестве добавили, что практика многолетней поддержки смартфонов не распространена среди устройств на безе Android, поэтому некоторые модели гаджетов китайских производителей могут получать только одно обновление за жизненный цикл.
Эксперты предупредили, что многие производители предлагают только два года обновлений с момента выхода модели. Если был куплен подержанный смартфон, то новый владелец может остаться с устаревшим ПО. Аналогичной будет ситуация, подчеркнули в Роскачестве, если модель сняли с производства.
Ранее сообщалось, что Apple выпустила обновления безопасности к двум уязвимостям нулевого дня для macOS Monterey, однако забыла про предыдущие версии macOS Big Sur и Catalina. В компании рассказали, что первая уязвимость позволяет вредоносным приложениям выполнять произвольный код с привилегиями ядра, а вторая может привести к раскрытию памяти ядра.
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