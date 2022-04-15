Приложение Сбербанка нельзя будет перенести на новый iPhone – эксперт

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Приложения, которые были удалены из App Store и Google Play, например, Сбербанка, нельзя будет перенести на новый смартфон, рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ "Технологии доверенного взаимодействия" на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

"Причина в том, что приложения удалены из App Store и Google Play, а не ограничены к распространению", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Пермяков пояснил, что при переносе информации на новый гаджет со старого iPhone или телефона на Android приложения не копируются. Их приходится заново скачивать из магазина на устройство.

13 апреля мобильное приложение "Сбербанк Онлайн" на платформе Android стало недоступно для скачивания и обновлений в Google Play из-за санкций западных стран, введенных против России.

В кредитной организации рекомендовали новым пользователям и клиентам, которые по какой-либо причине удалили приложение с устройств на платформе Android, скачать приложение по ссылке, указанной на сайте www.sberbank.ru.

12 апреля приложение "Сбербанк Онлайн" стало недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store на платформе iOS. При этом все установленные ранее приложения функционируют штатно, никаких ограничений по их использованию нет.

